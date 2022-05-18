На границе выявили двух водителей с фальшивыми правами

0

Инциденты были зарегистрированы сегодня на КПП “Вулканешты” и “Кагул”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первым был задокументирован гражданин Украины, который, находясь за рулем грузовика, направлялся в сторону въезда в Молдову. Во время проверки сотрудники КПП “Вулканешты” нашли у мужчины фальшивое водительское удостоверение, якобы выданное украинскими властями. Нарушитель признался, что купил документ за 500 долларов, так как не смог сдать экзамен на получение прав.

Во втором случае был задокументирован мужчина с двойным гражданством – Молдовы и Болгарии. Житель Тараклии, подъехал к линии контроля на автомобиле, зарегистрированном в Болгарии. Он предъявил пограничникам водительское удостоверение, якобы выданное болгарскими властями, однако правоохранители выяснили, что документ сфальсифицирован. Нарушитель заявил, что получил права законно и лично ездил в Болгарию, чтобы оформить их.

Оба фальшивых документа были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидентов выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.