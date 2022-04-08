На границе поймали двух “курьеров” фальшивых документов

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Двое граждан Молдовы пытались вывезти из страны фальшивые документы. Их задержали пограничники. Инциденты были задокументированы накануне на КПП “Леушень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первый нарушитель – 38-летний житель Бельц. Он находился в качестве пассажира в автобусе, направлявшемся в Германию. Во время проверки в его багаже были найдены два удостоверения личности: одно – румынское, второе – польское. Оба были сфальсифицированы. Во время допроса нарушитель признался, что приобрел документы через посредника, которого нашел в социальных сетях.

Во втором случае пограничниками был задокументирован 37-летний кишиневец. Он ехал в ЕС на личном авто. Во время контроля мужчина предъявил все необходимые документы, в том числе водительское удостоверение, выданное якобы властями РФ. Правоохранители выяснили, что документ сфальсифицирован. Затем в кошельке водителя было обнаружено румынское удостоверение личности, которое также было подделано.

Все фальшивые документы были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

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