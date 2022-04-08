На границе поймали двух “курьеров” фальшивых документов

На границе поймали двух “курьеров” фальшивых документов

Двое граждан Молдовы пытались вывезти из страны фальшивые документы. Их задержали пограничники. Инциденты были задокументированы накануне на КПП “Леушень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первый нарушитель – 38-летний житель Бельц. Он находился в качестве пассажира в автобусе, направлявшемся в Германию. Во время проверки в его багаже были найдены два удостоверения личности: одно – румынское, второе – польское. Оба были сфальсифицированы. Во время допроса нарушитель признался, что приобрел документы через посредника, которого нашел в социальных сетях.

Во втором случае пограничниками был задокументирован 37-летний кишиневец. Он ехал в ЕС на личном авто. Во время контроля мужчина предъявил все необходимые документы, в том числе водительское удостоверение, выданное якобы властями РФ. Правоохранители выяснили, что документ сфальсифицирован. Затем в кошельке водителя было обнаружено румынское удостоверение личности, которое также было подделано.

Все фальшивые документы были изъяты и направлены на экспертизу. Нарушителям грозит уголовная ответственность.

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