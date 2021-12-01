На границе за трое суток изъяли восемь фальшивых документов

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Четыре поддельных сертификата о вакцинации против COVID-19, румынское удостоверение личности и две страховки были обнаружены правоохранителями за трое суток. Инциденты были зафиксированы на КПП “Джурджулешть-Галац”, “Вулканешты”, “Кагул” и “Леушень”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, четверо граждан Молдовы в возрасте от 30 до 35 лет при прохождении контроля предъявили фальшивые сертификаты о вакцинации против COVID-19. Таким образом нарушители хотели избежать самоизоляции. В результате проверки было установлено, что документы были выданы якобы иностранными медучреждениями.

Фальшивый ПЦР-тест был обнаружен пограничниками у 34-летнего жителя Вулканешт, который направлялся в Россию. Нарушитель отказался сотрудничать с правоохранителями и решил прервать путешествие.

А на КПП “Кагул” у двух граждан Молдовы, водителей рейсовых автобусов, направлявшихся в Италию и Польшу, обнаружили фальшивые страховки “Зелёная карта”. Водители сказали, что пакеты документов они получили от компании, на которую работают.

Кроме того, пограничниками было изъято румынское удостоверение личности, найденное в сумке у 30-летнего пассажира, который возвращался из Германии через КПП “Леушень”. Житель Каушан признался, что купил паспорт через посредника за 150 евро.

Все фальшивые документы были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства инцидентов выясняются.

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