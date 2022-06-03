На границе изъяли крупную партию психотропных веществ

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33-летний гражданин Молдовы пытался незаконно вывезти из страны крупную партию психотропных веществ. Инцидент произошёл на КПП “Костешть”.

Сотрудники Таможенной службы проводили осмотр автобуса Mercedes, который перевозил пассажиров и посылки из Молдовы в Великобританию. Водитель заявил, что в автобусе нет товаров, подлежащих декларированию, однако таможенники обнаружили в багаже 60 упаковок психотропных и наркотических веществ.

Они были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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