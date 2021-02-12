На границе изъяли крупную партию психотропных и наркотических средств

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Гражданин Молдовы пытался незаконно вывезти из страны 20 упаковок психотропных и наркотических лекарственных препаратов. Всего пограничники насчитали более 1 500 таблеток. Инцидент был задокументирован на КПП “Тудора”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, “запрещёнку” нашли в автомобиле с прицепом, зарегистрированном на имя местной транспортной компании. За рулём находился 57-летний житель Бендер. Таблетки, произведённые в Германии, обнаружили в кабине. У водителя не было ни документов об их происхождении, ни рецептов.

Мужчина сказал, что не знал, что находилось в пакете, так как его попросили передать посылку другому водителю. Лекарственные средства были изъяты и направлены на экспертизу. Обстоятельства выясняются.

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