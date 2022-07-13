На границе изъяли два “липовых” документа

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За последние сутки у двух граждан Молдовы были найдены фальшивые водительские права. Инциденты были зарегистрированы на КПП “Костешть” и “Кагул”.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, первым был задокументирован 30-летний житель Шолданешт, пассажир автобуса рейса Молдова – Румыния. В ходе тщательной проверки у мужчины обнаружили водительское удостоверение, выданное якобы румынскими властями. Нарушитель заявил, что в 2015 году, находясь на заработках в Великобритании, он через посредника приобрёл документ, заплатив за него 250 фунтов.

Второй случай был зарегистрирован на КПП “Костешть”. Пограничники нашли у 51-летнего жителя Каларашского района, пассажира автобуса рейса Кишинёв – Москва, фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы властями РФ. Во время допроса нарушитель рассказал, что, когда он менял права в 2020 году, ему добавили дополнительные категории по управлению транспортными средствами.

Оба документа были направлены на экспертизу.

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