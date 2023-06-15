На границе изъяли два фальшивых документа: один из них нашли в урне

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Сотрудники Пограничной полиции изъяли два фальшивых румынских документа, один из них был найден в урне на территории пункта пропуска. Оба инцидента были зарегистрированы накануне на КПП “Костешть”.

Первый случай был выявлен во время проверки автомобиля, который направлялся на выезд из страны. У 36-летнего жителя Рышканского района нашли фальшивое водительское удостоверение, выданное якобы румынскими властями. Мужчина признался, что получил документ через родственника, но не знал, что он был сфальсифицирован.

Кроме того, во время проверки территории пункта пропуска пограничники нашли в урне удостоверение личности, выданное якобы властями Румынии. Позже было установлено, что документ фальшивый.

Обстоятельства инцидентов выясняются. Фальшивые документы переданы на экспертизу.

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