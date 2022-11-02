На границе гражданин Украины попался на взятке в 300 евро

На границе гражданин Украины попался на взятке в 300 евро

Случай пассивной коррупции был выявлен накануне на КПП “Кагул”.

По данным Пограничной полиции, к линии контроля в сторону выезда из Молдовы подъехал 34-летний гражданин Украины. По информации в базе данных, иностранец не въезжал в нашу страну. В связи с этим мужчине отказали во въезде в Молдову и сопроводили в южное региональное управление для выяснения обстоятельств.

Чтобы избежать ответственности, украинец предложил пограничнику взятку в размере 300 евро. Случай пассивной коррупции был задокументирован и передан в НАЦ. В этих условиях иностранец попросил убежище в РМ.

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