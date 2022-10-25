На грани исчезновения

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Извлекло ли человечество уроки из Карибского кризиса?

Екатерина Кожухарь, Женева, info@aif.md

В это напряжённое время весь мир с замиранием следит за военным конфликтом на Украине, понимая, что для человечества вновь возникла угроза ядерной войны, как это было во время Карибского кризиса.

Дежавю 60 лет спустя

19 октября в Женеве прошла международная конференция на тему «Шестьдесят лет после кубинского ракетного кризиса: уроки XXI века», в которой приняли участие российские и американские эксперты. Участники обсудили кризис 60-летней давности, а также рассмотрели его в конктексте нынешней ситуации. Вместе с ними журналист «АиФ в Молдове» искал ответы на вопросы: «Сумело ли человечество сделать выводы после Карибского кризиса, когда мир был на грани ядерной войны?», «Каковы параллели с сегодняшней ситуацией в связи с военным конфликтом на Украине?», «Роль нейтральных стран, таких как Молдова и Швейцария, которых всё меньше на планете, учитывая жёстко поляризованный мир?»

Кубинский ракетный кризис, или Октябрьский кризис 1962 года представлял собой беспрецедентное напряжённое политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США. Соединённые Штаты разместили в 1961 году в Турции, стране НАТО, ракеты средней дальности, представлявшие угрозу Советскому Союзу. В ответ на Кубе были размещены советские баллистические тактические ракеты, а также атомное оружие. «Холодная война» была чрезвычайно близка к фазе глобального ядерного конфликта. В результате переговоров СССР обязался вывести с территории Кубы все виды вооружений, кроме обычных. США гарантировали невмешательство во внутренние дела Кубы и соблюдение её территориальной неприкосновенности. По вопросу об американских ракетах в Турции была достигнута секретная договорённость о том, что они будут выведены оттуда в ближайшие 4–5 месяцев.

Миру нужны нейтральные страны, которые могли бы ускорить возможный диалог, создать условия для переговоров.

Возвращение к ядерной риторике

– Уроки Карибского кризиса 1962 года, когда мир оказался на грани ядерной войны, сейчас актуальны как никогда, учитывая эскалацию на Украине, – сказал на открытии международной конференции глава Женевского центра политики безопасности (GCSP), экс-генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. – Великие державы СССР и США предотвратили ядерную войну путём основанного на переговорах компромисса и сотрудничества… Нынешняя эскалация на Украине, сопровождающаяся ядерной риторикой, подводит мир к угрозе атомной войны всё ближе, чем это было во времена Карибского кризиса.

Т. Гремингер напомнил, что за 60 лет число ядерных держав в мире удвоилось, однако основной объём ядерного оружия по-прежнему находится у США и Российской Федерации – и это требует от них политической ответственности.

– Сегодня никто не хочет вести диалог. Сейчас важно держать каналы коммуникации открытыми и содействовать переговорам между дипломатами, военными, учёными и представителями гражданского общества, даже если их позиции и взгляды противоположны, – убеждён Гремингер.

Открыть двери к соглашениям

Один из участников конференции, основатель и директор Центра политических исследований России (ПИР-Центр) Владимир Орлов выделил из уроков Карибского ракетного кризиса недостаточные каналы для неформальной коммуникации, которые привели к драматическому недопониманию двух сторон – СССР и США. При этом ядерный кризис может как закрыть, так и открыть двери к ядерным соглашениям.

– Когда же мир находится на грани ядерной войны, а следовательно, исчезновения, Россия и США придут к договорённости, – считает эксперт.

Директор Центра исследования проблем нераспространения им. Дж. Мартина Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) профессор Уильям Поттер считает, что уровень недоверия между США и Россией сегодня высок как никогда.

– Мы избежали Армагеддона 60 лет назад, но сейчас ситуация требует более глубокого понимания конфликта и его последствий, – сказал Уильям Поттер. – На мой взгляд, очень много зависит от Байдена и Путина, их личного опыта, убеждений. Я считаю, что важно быть более скептичными к собственной самоуверенности.

В ходе конференции и дебатов, а также последующего семинара за закрытыми дверями в Женевском центре политики безопасности, российские и американские эксперты обсудили, есть ли возможность для деэскалации и снижения ядерных рисков, и многие другие вопросы. В них участвовали посол России в США Анатолий Антонов, заместитель постоянного представителя РФ в Женеве Андрей Белоусов, заместитель помощника госсекретаря США Александра Белл, заместитель посла по контролю над вооружениями и администратора Национального управления по ядерной безопасности США Линтон Брукс, дипломаты и эксперты.

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Важная роль нейтральных стран

В перерывах между дискуссиями корреспондент «АиФ в Молдове» обратилась к российскому и американскому экспертам с вопросом, какова роль нейтральных стран, таких как Молдова и Швейцария, в этом, разделённом на два лагеря, мире?

Уильям Поттер, директор Центра исследования проблем нераспространения им. Дж. Мартина Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США):

– На мой взгляд, нам нужны нейтральные страны, которые могли бы ускорить возможный диалог, создать условия для переговоров. Учитывая современный контекст, когда сторонам так трудно начать диалог, им может быть отведена очень важная роль. Например, Женевский центр политики безопасности, который собрал американских и российских экспертов, чтобы вместе подумать и обсудить эту сложную ситуацию в мире.

Владимир Орлов, глава ПИР-Центра:

– К сожалению, нейтральных стран осталось меньше, чем нам бы хотелось. Хотя именно такие традиционно нейтральные страны, как Австрия, Швейцария и другие, могли бы сыграть роль посредников, где можно встречаться на нейтральной площадке во имя взаимных договорённостей конфликтующих сторон. Но мир настолько поляризован, что даже традиционный исторический нейтралитет Швейцарии сейчас подвержен эрозии. Страна присоединилась к антироссийским санкциям в самом жёстком виде. Разве это нейтралитет? По Молдове я меньше могу прокомментировать, но хотел бы подчеркнуть, что настоящий нейтралитет – это равноудалённость от участников конфликта и неучастие в механизмах, которые бы прямо или косвенно поддерживали одну из сторон.

Конкурс

Глобальный вызов

С 13 по 16 октября в Женеве прошёл мировой чемпионат по робототехнике First Global Challenge – 2022.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии Covid-19 старшеклассники, студенты, волонтёры со всей планеты съехались на это мероприятие. Более 164 команд соревновались за право быть признанной лучшей, среди которых были и представители Республики Молдова. Молдавским участникам удалось войти в Топ-20.

First Global Challenge предоставляет молодым людям по всему миру возможность использовать технологии, свои знания и способности, чтобы сотрудничать для совместного решения насущных проблем планеты. Соревнования являются кульминацией годичной подготовки студенческих команд, которые используют набор деталей для проектирования и сборки робота для выполнения задач в тематической игре.

«Конкурс не только про умение создавать роботов, но и про командную работу. Матч, который я посмотрела, заставил меня подумать, что эти молодые ребята дипломатичнее нас в том, как они общались между собой в союзе и с соперниками. Горжусь нашей талантливой командой, которая создала одного из самых эффективных роботов», – высказала своё мнение в соцсетях об участии FIRST Global Team Moldova в соревнованиях посол РМ в Швейцарии, постоянный представитель Молдовы в ООН в Женеве и в других международных организациях Татьяна Молчан.

По словам посла, команда, которая вошла в Топ-20 мирового чемпионата по робототехнике, покорила всех креативностью, интеллектом и сообразительностью.

Миссия FIRST Global Challenge в том, чтобы вдохновлять молодёжь всех стран на научно-техническое лидерство и инновации, чтобы углублять понимание, прививать важность сотрудничества, предлагать решения мировых проблем и улучшать качество жизни для всех.