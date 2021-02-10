На грани цирка

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Стоит ли вклинивать новые здания в исторические зоны

В Кишинёве вспыхнул новый строительный скандал. Национальный совет по историческим памятникам большинством голосов дал добро на возведение комплекса высотных зданий возле цирка. Этому решению воспротивились представители гражданского общества, профильные НПО, политики и некоторые архитекторы.

Сплошное разочарование

Проект комплекса, который планируется возвести между памятником архитектуры, охраняемым государством – церковью Святых Константина и Елены, – и зданием столичного цирка, включает четыре 16–17-этажных дома и бизнес-центр высотой в 20 этажей. Он несколько раз был отклонён прошлым составом Национального совета по историческим памятникам (НСИП), но 29 января одобрен большинством голосов новых его членов. Дело в том, что 13 января 2021 года приказом врио министра образования, культуры и исследований был одобрен новый состав НСИП во главе с архитектором Юрием Поваром.

Принятое советом решение, как и его новый состав, вызвали возмущение общественных организаций, специализирующихся на вопросах городского развития. Негодование по этому поводу выказала и одна из недавно появившихся политических партий, которая 4 февраля организовала у здания правительства акцию протеста. К ней присоединились все недовольные ситуацией. Митингующие требовали отменить незаконное решение врио министра образования о смене состава НСИП и его решение о строительстве комплекса зданий у цирка. По мнению противников стройки, там оползневая зона, в которой нельзя возводить многоэтажные дома. Кроме того, реализация проекта может негативно сказаться на резистентности церкви, а высотки закроют собой цирк. К слову, предыдущий состав НСИП отклонял проект по причине того, что комплекс «разрушает восприятие памятника архитектуры – церкви и связанного с ней ансамбля – и полностью закрывает здание цирка».

На решение НСИП отреагировал и мэр Кишинёва Ион Чебан. Он сказал, что решение о строительстве комплекса жилых домов и бизнес-центра разочаровало его.

– Мэрия Кишинёва не имеет отношения к данному Совету и к этому решению, – заявил И. Чебан.

– 30 января я обратился с просьбой о расторжении трудовых отношений с Юрием Поваром, который недавно был нанят советником в области архитектуры и урбанистики в кабинет мэра. Я не хочу, чтобы в этом отношении возник конфликт интересов или неправильное толкование – я за развитие города, за новые районы, но против беззакония.

Мы хотим работать дома, вкладывать здесь финансовые средства, создавать рабочие места, платить налоги и обеспечивать людей яркими и качественными домами. К тому же во всей Европе гармоничный модернизм обрамляет исторические и археологические объекты, мы хотим сделать то же самое.

Гармония истории и модернизма

Вспыхнувший скандал и жёсткая критика хорошо встряхнули владельца земельного участка. Он считает, что нападки на руководимую им компанию неоправданны и исходят от людей, не имеющих образования в области архитектуры и градостроительства.

– Сожалеем, что агитация злоумышленников в социальных сетях привлекла политиков и высокопоставленных лиц, которые даже не поинтересовались реальной ситуацией, – посетовал гендиректор Urbanconstruct TT Тудор Талпа. – Мы хотим работать дома, вкладывать здесь финансовые средства, создавать рабочие места, платить налоги и обеспечивать людей яркими и качественными домами. К тому же во всей Европе гармоничный модернизм обрамляет исторические и археологические объекты, мы хотим сделать то же самое.

Компания-застройщик направила открытое письмо мэру Кишинёва, в котором сказано, что они не намерены делать ничего плохого, а всего лишь хотят «превратить пустырь в сердце столицы в современное цивилизованное место, гармонично сочетающее модернизм с историей». «Мы планируем инвестиции в размере €28 млн, из которых будут уплачены налоги, и создание более 2 тыс. рабочих мест с достойной заработной платой, выплачиваемой вовремя. Кроме того, более 350 семей получат доступ к качественному жилью, а на месте пустыря, где сейчас гуляют только бездомные собаки, будет обустроен парк. На верхнем этаже бизнес-центра будет обсерватория, доступная всем желающим увидеть Кишинёв с высоты. Мы предоставим парковочные места в соотношении 1:1. Вы знаете, что земельный участок в 88 соток принадлежит ООО Urbanconstruct, наши документы в порядке, а геологическое исследование ясно показывает, что для церкви Св. Константина и Елены, которая датируется XVIII веком, опасности нет. Кроме того, мы отремонтируем место и благоустроим территорию», написано в открытом письме мэру.

Взяли за концепцию

Гендиректор Национального совета по историческим памятникам Юрий Повар считает, что строительство комплекса зданий в зоне расположения цирка допустимо и не скажется отрицательно на охраняемой государством церкви Святых Константина и Елены и невключённом в регистр культурного наследия кишинёвском цирке. Одно из зданий комплекса будет находиться в 70 метрах от церкви, а расстояние от другого до цирка – не менее 100 метров. Ю. Повар заверил, что нет оснований переживать и по поводу состояния почвы на территории застройки. Построенные несколько лет назад на ул. Г. Виеру, перед въездом на мост, многоэтажки находятся в отличном состоянии.

– Территория, на которой планируется построить высотные здания, – частная собственность, где в данный момент размещаются старые жилые дома. Некоторые строения почти развалились, другие заброшены и не могут использоваться, так как находятся в аварийном состоянии, – сказал Юрий Повар. – Для строительства новых зданий будут произведены все расчёты, чтобы не повредить объекты, находящиеся в ближайшем расположении.

Не видит ничего катастрофичного в поддержке данного проекта и гендиректор Агентства по инспектированию и реставрации памятников (АИРП) Ион Штефэницэ. Как следовало из его объяснений, если раньше он видел только конкретный памятник по определённому адресу, то сейчас уже смотрит на развитие города в целом. После скандала с проектом строительства на месте кафе «Гугуцэ» чиновник говорит, что засел за изучение архивов урбанистического развития Кишинёва, ездил в разные страны, знакомился с их архитектурными решениями и понял, что важно не только охранять исторические памятники и зоны города, но и умело встраивать в их контекст новые здания.

– Французы меня учили всегда анализировать существующий градостроительный контекст, – объяснял «АиФ в Молдове» И. Штефэницэ. – Моё решение основано на опыте, накопленном в заграничных стажировках, на знаниях, полученных при изучении архивов, и на желании остановить массовый отток из страны граждан, в том числе и экономических агентов. Наши предприниматели должны вкладывать деньги дома, их нужно поддерживать. Политика тотального «нет» отталкивает от нас инвесторов.

И. Штефэницэ считает, что представителям гражданского общества стоит не протестовать, а вместе с заинтересованными сторонами обсудить вопрос на месте, сверяясь со старыми картами, посмотреть, где расположены охраняемые государством объекты, где цирк, где планируется комплекс.

– На этом участке Агентство археологии должно провести раскопки и определить, имеются ли там захоронения или нет. Я только за то, чтобы археологи копали и исследовали территорию, – говорит глава АИРП. – Затем экономический агент должен будет разработать детальный градостроительный план (так как по действующему положению городского планирования этот земельный участок, обозначенный буквами RE, подлежит ревитализации) и предложить его на утверждение градостроительному совету мэрии Кишинёва и муниципальному совету, а они примут решение: строить этот комплекс зданий или нет.

Таким образом, как следовало из объяснений главы АИРП, Национальный совет по историческим памятникам проголосовал за этот проект как за концепцию, идею, а быть ему или не быть решит кишинёвская власть.

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Неуместная шутка

Михаил Орлов, архитектор:

– Что даёт городу, а не хозяевам комплекса, осуществление представленного проекта?

Дополнительную нагрузку на перезагруженную магистраль – проспект Г. Виеру, уничтожение одного из лучших видов на церковь Константина и Елены и цирк, возможную утрату ценных археологических артефактов, расположенных в охранной зоне церкви. Ничего не могу положить на другую чашу весов. И оправдание Иона Штефэницэ, вице-президента Национального совета тем, что между церковью XVIII века и архитектурой цирка XX века будет интересно смотреться здание XXI века, в данной ситуации иначе, чем неуместной шуткой, не воспринимаю.

Мнение эксперта

Совет уполномочен рекомендовать

Владимир Дубасов, архитектор:

– У охраняемого памятника есть охраняемая зона. Она должна быть определена и обозначена. Должен быть указан порядок проектирования и строительства на этой территории. Как я понимаю, рассматриваемый комплекс расположен в пределах этой зоны. Значит, Совет должен дать заключение: можно ли изменить установленный порядок и разрешить разработку проекта строительства. Совет может дать рекомендации о характере застройки, её габаритах или ещё о чём-то, если сочтёт нужным. Дальше, в случае положительного решения, начинается работа мэрии. Если местная власть не имеет законных оснований отказать застройщику, ему выдаётся градостроительный сертификат. В особых случаях (а у нас он особый) мэрия должна либо сама объявить конкурс концепций на застройку, либо обязать сделать это застройщика. И тогда по результатам конкурса составляется градсертификат, в котором – опять же из-за важности объекта – необходимо предусмотреть два этапа проектирования, и первый этап (эскиз) должен быть рассмотрен на градостроительном совете и предоставлен общественности на обсуждение.

Любовь Чегаровская