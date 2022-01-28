На Гидигиче спасли рыбака, провалившегося под лёд

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Сегодня утром сотрудники спасательной станции №4 на озере Гидигич вытащили из воды мужчину.

По информации ГИЧС, во время рыбалки 64-летний гражданин провалился под лёд и стал звать на помощь. Его заметили дежурившие на месте спасатели. Пенсионеру помогли выбраться и передали в руки врачей скорой помощи.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, это третий случай проваливания под лёд с начала года. Спасатели призывают граждан воздержаться от рыбалки и прогулок по льду, когда температура воздуха неустойчива, а слой льда на водоёмах тонкий.

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