На газораспределительной станции в Терновке произошёл пожар

На газораспределительной станции в Терновке произошёл пожар

На территории газораспределительной станции, подающей голубое топливо в Парканы и Терновку, произошло возгорание.

Из-за скачков напряжения и погодных условий в районе станции произошёл обрыв линии электропередач. Провод под напряжением упал на участок газовой трассы. В результате утечки топлива произошло воспламенение.

На место ЧП прибыли три пожарных расчёта. Аварийная служба ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» сбросила давление до минимальных значений на данном участке. Это позволило огнеборцам ликвидировать пламя.

Сейчас давление в газовой трубе восстановлено, передаёт пресс-служба МВД Приднестровья.

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