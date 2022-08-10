На фоне экономических проблем. Правительство Японии ушло в отставку

0

На сегодняшнем заседании правительство Японии в полном составе ушло в отставку. Об этом сообщает японское агентство Kyodo. Причина – экономические проблемы. Примечательно, что инфляция в Японии достигла 2,5%, и это считают рекордным показателем.

Из-за растущих экономических проблем премьер-министр Фумио Кисида запланировал провести перестановки в кабинете. В ближайшие часы объявят о новом составе правительства. По данным агентства, свои посты сохранят главы минфина и МИД, пишет fontanka.ru.

Ушедший состав правительства Японии принёс присягу в октябре 2021 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.