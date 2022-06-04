На фестивале “Дни Кишинёва в Бузэу” представили национальный молдавский костюм (ВИДЕО)

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В рамках фестиваля состоялось открытие выставки национальных молдавских рубашек. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

22 рубашки были представлены в Художественных галереях Бузэу Олесей Енаки. Это рубашки, изготовленные в последние годы членами крупнейшего сообщества любителей игольного искусства “Șezătoarea Basarabia”, которое действует в Кишинёве и в других населённых пунктах.

Они восстанавливают красоту нашей страны через орнаменты, вдохновляясь цветами, реками, птицами и другими символами, – отметил Чебан.

Иоана Кэпрару, популярная певица из Республики Молдова, народная артистка, также представила несколько экземпляров рубашек с головными уборами.

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