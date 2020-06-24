На ферме в Кагуле загорелись тюки сена: на помощь пришли сотрудники ГИЧС (ФОТО)

На ферме в Кагуле загорелись тюки сена: на помощь пришли сотрудники ГИЧС (ФОТО)

Этим утром сотрудники ГИЧС участвовали в тушении пожара в селе Александерфелд Кагульского района. Возгорание произошло на складе на территории скотоводческого хозяйства.

Огонь охватил тюки соломы и сена, которые хранились внутри здания площадью около 750 м2. На месте работали три бригады пожарных. В итоге склад и около 840 тюков сена удалось спасти, однако более 160 тюков сгорело. В результате пожара никто не пострадал.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

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