На фасаде Национального дворца “Николае Сулак” обновили надпись (ФОТО)

На фасаде Национального дворца “Николае Сулак” обновили надпись (ФОТО)

На фасаде Национального дворца “Николае Сулак” появилась новая надпись, выполненная в стиле минимализма. Она соответствует визуальному кодексу Кишинёва и вписывается в архитектурную эстетику учреждения.

Теперь надпись радует жителей и гостей Кишинёва не только днём, но и вечером, когда её подсвечивают, передаёт unimedia.info.

Национальный дворец был основан в 1972 году. С 2011 года он носит имя известного исполнителя Николае Сулак.

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