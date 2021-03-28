На двух столичных улицах в понедельник не будет воды

0

Потребители, проживающие по улице Индустриалэ, 22-34, в том числе с дробью, останутся 29 марта без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00.

Также в понедельник, с 09:00 до 21:00, поставщик будет выполнять работы по подключению нового водопровода, пишет ipn.md. В результате подача воды будет прекращена на пр-те Григоре Виеру, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 25, 12, 14, 16, 18, 20 и 28.

После завершения работ водоснабжение возобновится. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.