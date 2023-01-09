На дорогах туман. Полиция призывает водителей к осторожности

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Национальный инспекторат общественной безопасности предупреждает, что дорожное движение в стране осложнено из-за густого тумана и мокрого асфальта.



В связи с этим водителей призывают быть осторожными, подавать сигналы маневрирования, увеличить дистанцию между транспортными средствами, а также включить противотуманные фары. Кроме того, настоятельно рекомендуется не совершать опасные манёвры в условиях низкой видимости.

Пешеходов просят переходить дорогу только по “зебре”.

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