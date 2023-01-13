На дорогах страны рассыпано более 3 тысяч тонн противоскользящего материала

На дорогах страны рассыпано более 3 тысяч тонн противоскользящего материала

На трассах страны было рассыпано более 3 300 тонн противоскользящего материала. В настоящее время доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях обеспечивается на всей сети автомобильных дорог республиканского значения. Об этом сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

По данным ведомства, в северных, центральных и южных районах велись патрулирование и необходимые работы для устранения гололедицы. В технологическом процессе было задействовано 340 дорожников и 161 единица спецтехники. В результате 3 309,8 тонны спецматериалов были разбросаны механическим способом и еще 285 тонн – вручную. При этом на дорогах разбросано 261 тонна соли, передает moldpres.md.

Администрация автодорог предупреждает водителей о необходимости соблюдать положения ПДД, касающиеся оснащения транспортных средств соответствующими шинами и адаптации скоростного режима к зимним условиям движения.

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