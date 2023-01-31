На дорогах страны применено около 2 тысяч тонн противоскользящего материала

На дорогах страны применено около 2 тысяч тонн противоскользящего материала

Минувшей ночью на трассах страны было использовано около 2000 тонн противоскользящего материала. В настоящее время доступность дорожной инфраструктуры в зимних условиях обеспечивается на всех трассах. Об этом сообщили в Государственной администрации автомобильных дорог.

По данным ведомства, в технологическом процессе было задействовано 215 дорожных рабочих и 149 единиц спецтехники. На дорогах разбросано более 100 тонн соли.

Администрация автодорог напоминает водителям о необходимости соблюдать положения ПДД, касающиеся оснащения транспортных средств соответствующими шинами и адаптации скоростного режима к зимним условиям движения.

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