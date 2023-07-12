На дополнительную сессию БАК зарегистрировалось более 3 400 кандидатов

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На дополнительную сессию экзамена на степень бакалавра зарегистрировалось около 3 400 кандидатов. Тестирование пройдёт с 17 по 21 июля в 14 центрах.

Как уточнили в Министерстве образования и исследований, экзаменационные тесты начнутся в 10:00. В понедельник, 17 июля, кандидаты будут сдавать экзамен по румынскому языку и литературе для не-носителей языка, на который зарегистрировались 205 претендентов. 18 июля 314 кандидатов сдадут экзамен по языку обучения. В экзамене по иностранному языку, который состоится 19 июля, примут участие 1 059 кандидатов, а на профильный экзамен 20 июля зарегистрировались 2 402 кандидата. По дисциплине по запросу экзаменационный тест пройдёт 21 июля, в нём примут участие 422 кандидата, пишет moldpres.md.

Экзаменационные тесты будут проверяться с 18 по 25 июля, а результаты будут опубликованы в центрах бакалавриата 26 июля. На подачу апелляций у кандидатов будет 48 часов — 26-27 июля. Окончательные результаты после рассмотрения апелляций будут объявлены 31 июля.

Сессия БАК-2023 проходила со 2 по 20 июня. К ней было допущено 18 396 кандидатов.

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