На «Дом-2» пришла участница из Кишинева (ФОТО)

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Анна Мадан из Кишинева пришла на «Дом-2» для того, чтобы доказать всем, что успеха можно добиться самому, без поддержки. Получится ли у неё это? Смотрите ежедневно на ТНТ в выпусках телепроекта «Дом-2».

Анне Мадан 24 года, она хочет найти любовь и стать узнаваемой. Как и большинство, лучшей площадкой для этого Анна считает телепроект «Дом-2» на ТНТ. Девушка прошла кастинг и уже зашла в периметр. Судя по всему, Анна не ищет легких путей достижения целей: на телепроект девушка пришла к главному ловеласу телестройки – Павлу Бабичу.

⁃ Я хочу доказать, что он не такой, каким его показывают на экране, – призналась Анна.

Какой на самом деле Павел Бабич и удастся ли Анне изменить мнение о любвеобильном участнике? Смотрите ежедневно в эфире «Дома-2» на ТНТ.

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