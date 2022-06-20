На Днестре спасли девочку, которую едва не унесло течением

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Всё произошло в воскресенье в Бендерах. Трое взрослых и два ребёнка отдыхали на берегу Днестра за пределами пляжа. Девочка была в воде, неожиданно её начало уносить течением на середину реки. На помощь ребёнку в воду кинулся мужчина из их общей компании и другие очевидцы.

Спасатели получили сигнал от отдыхающих, что в 100 метрах от границы пляжа тонет ребёнок. Один из них бросился вплавь к утопающей, а двое – на моторной лодке. Около девочки находилось 7 человек, которые пытались удержать её на плаву, но из-за сильного течения на повороте реки их всех уносило. Когда помощь специалистов была близка, четверо спасающих очевидцев самостоятельно выплыли на берег, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Спасатели помогли девочке и взрослым благополучно выбраться из воды. Подростка с мамой увезли на “скорой”. Её жизни ничто не угрожает.

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