На Днестре ожидается резкий подъём уровня воды

На Днестре ожидается резкий подъём уровня воды

В связи с этим Государственная гидрометеослужба объявила “оранжевый код”. 

По данным ведомства, из-за увеличения среднесуточного сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища (р. Днестр), 24-27 ноября ожидается подъём уровня воды над предпаводочным (24 ноября, 8.00). Так, он составит на участке г. Сороки – г. Дубоссары 2.7-4.3 м.

Граждан предупреждают о рисках выхода воды на пойму и подтопления сельскохозяйственных угодий.

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