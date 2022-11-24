На Днестре ожидается резкий подъём уровня воды

0

В связи с этим Государственная гидрометеослужба объявила “оранжевый код”.

По данным ведомства, из-за увеличения среднесуточного сбросного расхода воды из Днестровского водохранилища (р. Днестр), 24-27 ноября ожидается подъём уровня воды над предпаводочным (24 ноября, 8.00). Так, он составит на участке г. Сороки – г. Дубоссары 2.7-4.3 м.

Граждан предупреждают о рисках выхода воды на пойму и подтопления сельскохозяйственных угодий.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.