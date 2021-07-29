На Днестре ищут подростка, пропавшего во время экскурсии

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Подросток и ещё шесть человек отправились в сплав по Днестру на самодельной лодке. Неподалёку от водовыпускных ворот Дубоссарской ГЭС лодка перевернулась.

По данным полиции, ночную экскурсию организовал 48-летний мужчина из Новых Анен. Он, ещё четверо взрослых и двое несовершеннолетних сели на самодельную лодку. Во время сплава плавсредство сломалось, все пассажиры оказались в воде, пишет publika.md.

Шестеро человек добрались до берега вплавь. Подросток не найден и объявлен пропавшим без вести. На месте происшествия ведутся поиски.

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