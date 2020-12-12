На дне оврага в Ниспоренах нашли труп пропавшей женщины

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Личность погибшей установлена — это 59-летняя горожанка, пропавшая несколькими днями ранее.

Как сообщила publika.md пресс-секретарь ИП Ниспорен Кристина Викол, женщина в последнее время злоупотребляла алкоголем и вела себя агрессивно, в результате чего её поставили на учёт в наркологии.

8 ноября женщину на “скорой” доставили в районную больницу. Она отказалась от госпитализации и ушла в неизвестном направлении. На следующий день родственники сообщили в полицию о её исчезновении, пишет источник.

При осмотре тела погибшей следов насильственной смерти эксперты не обнаружили. Расследование случившегося продолжается.

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