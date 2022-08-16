На дезинсекцию и дератизацию столичных многоэтажек из мунбюджета выделено 3 млн леев

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В период с 5 по 12 августа были проведены работы по дератизации и дезинсекции в 2069 подвалах жилых домов из запланированных 2300.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что работы продолжатся до октября.

– После завершения запланированного вмешательства будут проведены дополнительные работы по просьбе жителей столицы. В этом году на борьбу с вредителями и грызунами из муниципального бюджета выделено три миллиона леев, – рассказал Чебан.

Экономический агент, выполняющий работы, был выбран по результатам тендера.

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