На дезинсекцию и дератизацию столичных многоэтажек из мунбюджета выделено 3 млн леев

На дезинсекцию и дератизацию столичных многоэтажек из мунбюджета выделено 3 млн леев

В период с 5 по 12 августа были проведены работы по дератизации и дезинсекции в 2069 подвалах жилых домов из запланированных 2300.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что работы продолжатся до октября.

– После завершения запланированного вмешательства будут проведены дополнительные работы по просьбе жителей столицы. В этом году на борьбу с вредителями и грызунами из муниципального бюджета выделено три миллиона леев, – рассказал Чебан.

Экономический агент, выполняющий работы, был выбран по результатам тендера.

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