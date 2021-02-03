На цифровой волне

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О том, как не споткнуться о технический прогресс

«Гаджет» (gadget) переводится с английского как «приспособление, техническая новинка». Это слово неоднократно слышали даже те, кто этими самыми гаджетами и не пользуются. Как правило, это портативные устройства, которые объединяют в себе несколько функций и делают нашу жизнь лучше. Но не всё так просто.

Не запутаться в новинках

Наряду с гаджетами потребители активно используют девайсы. И то и другое является достижением науки и техники. Однако по определению девайс должен быть более сложным, с различными функциями. Это инструмент или цифровой прибор, но в нём должно быть множество полезных опций для использования по разным назначениям. В свою очередь гаджет – простой прибор, располагающий 1–2 функциями.

Но в быту девайсами и гаджетами, несмотря на различия, уже давно называют одни и те же вещи. К примеру, по функциональности смартфон можно отнести к девайсу, по портативности – к гаджету. Но потребителей волнует не название новинок, а их разнообразие, которое в прошлом ковидном году было не таким богатым, как ранее.

– Хотя пандемия в последнее время расстроила планы многих производителей, у нас всё ещё есть новые гаджеты, которые пользуются довольно высоким спросом на местном рынке, – уточняет директор отдела продаж Depo Computers Игорь Гарнет. – Пользуются популярностью умные часы, которые быстро вошли в нашу повседневную жизнь. Этот стильный аксессуар включает широкий набор полезных функций – к примеру, он может измерять частоту сердечного ритма, уровень стресса и даже уровень кислорода в крови. Ещё один полезный гаджет – это блок питания, который в любой момент и в любом месте поможет зарядить аккумуляторы на смартфоне и много других полезных вещей. Технический прогресс плотно вошёл в нашу жизнь, на помощь хозяйкам пришли говорящие стиральные машины и роботы-пылесосы. Всё для блага человека.

Сейчас рынком правят дети, они же задают моду, поэтому все маркетинговые структуры в первую очередь работают на детей. Если что-то интересно ребёнку – это будет интересно и взрослому.

На то он и юзер

Чем сложнее электронный прибор, тем обширнее его программное обеспечение. Конечно, микроволновую печь никто перепрограммировать не станет. Другое дело – компьютеры, планшеты и смартфоны. Как уточняет специалист по информационной безопасности Максим Масютин, программное обеспечение нужно обновлять, потому что периодически выявляются уязвимости и ошибки в безопасности, а новые обновления призваны их исключить.

Но есть и другие варианты. К примеру, пользователя старая программа вполне устраивает, но, оказывается, её следует сменить, потому что она уже несовместима с другими обновлениями. От этого голова кругом идёт, потому что где-то что-то пикает, где-то на экране появляются предупреждения, и вообще компьютер начинает возмущаться и зависать. Так что по большому счёту обновление программного обеспечения в целом необходимо его производителям, чтобы больше зарабатывать на обычных юзерах, потому что люди, ориентирующиеся в мире информатики, всегда найдут максимально простой вариант решения подобных «конфликтов».

С другой стороны, как в мире людей появляется много разных вирусов, так и в информационном пространстве их тоже много. Чтобы не заразиться, людям нужна вакцина, нашим гаджетам – программы защиты. Чем больше мы используем наши средства, соединённые с интернетом, тем больше должны уделять им внимания. Кроме того, представителям юного поколения нравятся новые игры, требующие достаточно мощного процессора в компьютере или ноутбуке. Игры так же, как и обучающие и другие разработки, предполагают периодическое усовершенствование технической базы. Чем круче игра, тем мощнее должен быть компьютер или смартфон.

– Нет смысла ради моды гнаться за обновлёнными дорогими устройствами, – считает специалист по информационной безопасности Максим Масютин. – Новые игры, предполагающие усовершенствование игровых баз, появляются очень быстро. Гаджеты – дело хорошее, но во всём должна быть мера. Я, к примеру, не могу понять, зачем нужен айфон за 20 тыс. леев, если через несколько месяцев по качественным характеристикам его может обогнать более дешёвый, но более интересный по всем параметрам смартфон.

Гаджеты-спасатели

Технические новинки появляются во всех сферах деятельности человека, в том числе и в медицине. По мнению доктора медицинских наук, хирурга-эндоскописта Александра Данча, гаджеты – это уникальное изобретение человечества до тех пор, пока ими правильно пользуются. Гаджет может спасти жизнь – и может довести до истерики. Хотя на практике приживаются далеко не все новинки.

– Как врачу мне очень бы хотелось иметь, например, портативный кардиограф или УЗИ-аппарат, который можно подсоединить к своему смартфону или айфону и поставить предварительный диагноз, – рассказывает Александр Данч. – Кроме того, полученные данные можно сразу переслать в клинику, куда направляется пациент. Такие гаджеты есть у всех американских полицейских. Всё совершенствуется. К примеру, переносные кардиографы раньше производили в виде рюкзака, сейчас это устройство выглядит как игрушка, но с весьма уважаемыми характеристиками. Самый востребованный и эффективный в последнее время гаджет – пульсоксиметр, который насаживается на палец и с его помощью определяется частота пульса и уровень насыщения крови кислородом. Я сам, когда заболел ковидом, в первую очередь заказал именно этот гаджет. Этот небольшой аппарат стоит от 450 леев и выше, и в данном случае цена имеет значение.

Медицинские эксперты считают, что проблема нашей страны заключается в том, что новинки сначала поступают в розничную продажу, а потом – к специалистам. К примеру, портативные электронные тонометры, которые богатые внуки накупили своим бабушкам, но не объяснили, как ими пользоваться. И когда врач приезжает на вызов со своим видавшим виды «резиновым» аппаратом, а ему предлагают воспользоваться более современным устройством, у медицинского работника, как у специалиста, может сработать чувство неполноценности. И так везде. Но сейчас, когда пандемия движется к своему завершению, нам становится любопытно: что там ещё нового и интересного придумали на карантине гениальные учёные?

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Весь мир – в смартфоне

Мирча Греку, психолог, президент Международного центра по профилактике аддиктивного поведения:

– В настоящее время существует много зависимостей, связанных с мобильными телефонами. К примеру, гейминг – увлечение сетевыми играми, гемблинг – игра с целью выигрыша, который полностью или в значительной степени зависит не от навыка играющих, а от случая. А главный интерес направлен не на сам процесс игры, а на её исход. Сейчас появилась новая зависимость – номофобия (англ. Nomophobia, от no mobile-phone phobia) – страх остаться без мобильного телефона или оказаться вдалеке от него. Номофобия сначала обнаружилась у взрослых, а поскольку дети копируют поведение родителей, то она передалась и младшему поколению, включая 4–5-летних малышей. Для того чтобы быть спокойными, им нужно держать в руках мобильный телефон, без него они чувствуют себя обделёнными в общении, внимании и любви. Они видят: если забрать телефон у родителя – это как лишить его части свободы, отнять что-то очень важное. В Канаде было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что большинство взрослых, отойдя от своего мобильного телефона на четыре метра, начинали испытывать дискомфорт.

В молодёжной среде сверстников встречают не только по одёжке, но и по крутизне телефона. Это своего рода юношеская конкуренция. Главное – на ней не зацикливаться. Вместе с тем нужно учитывать тот факт, что каждый пятый случай обращения к психологу связан именно с геймингом, гемблингом и номофобией. Но в целом сегодня меняется формат потребления информации. Если раньше это были книги и газеты, то сейчас все новости поступают через гаджеты. И не удивительно, что взрослые и подростки хотят приобрести новый айфон или смартфон лучшего качества. Для них это сравнимо с книгой в хорошей обложке. Вместе с тем эту зависимость нельзя сравнить с наркотической или химической – тут всё гораздо безобиднее. Чрезмерное использование смартфона несёт психологические последствия: проблемы со сном, повышенную тревожность, стрессы и в некоторых случаях депрессию. Если всего этого нет, следует полагать, что ребёнок просто хочет новую вещь, как фирменные джинсы или кроссовки. Сейчас рынком правят дети, они же задают моду, поэтому все маркетинговые структуры в первую очередь работают на детей. Если что-то интересно ребёнку – это будет интересно и взрослому.

Наталья Устюгова