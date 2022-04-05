На что пошли валютные резервы?

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В октябре 2021 года официальные резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) достигли исторического максимума в $4073 млн. В настоящее время они сократились на $652 млн и достигли уровня $3421 млн.

Какие факторы способствовали сокращению валютных резервов нашей страны и как они будут возмещены?

Мнение Ионицэ

Это четвёртое по счёту существенное сокращение валютных резервов в истории РМ с момента обретения независимости. Национальный банк Молдовы начал интервенции на валютном рынке в марте 2021 года, но они были минимальными и к октябрю составили всего $37 млн продаж. В следующие четыре месяца – с ноября 2021-го по февраль 2022 года – вмешательство НБМ было чрезвычайно высоким – $479 млн, а за март оно составит как минимум

$200 – 250 млн, что означает общий объём продаж на сумму примерно в $750 млн. Есть четыре основных фактора, которые определили вмешательство НБМ.

Первый фактор. Речь идёт об энергокризисе и беспрецедентном росте цены на импорт природного газа. В связи с повышением цен на газ РМ должна заплатить за IV квартал 2021-го и I квартал 2022 года около $480 млн. В 4 раза больше по сравнению с тем же периодом 2020–2021 г., когда было выплачено $118 млн. Чтобы уменьшить социальные и экономические последствия, правительство осуществляло прямые выплаты энергетическому сектору и предоставляло компенсации населению. Все эти деньги попали на валютный рынок, и Нацбанк должен был вмешаться, чтобы смягчить негативные последствия, вызванные резким ростом закупочной цены на газ. Подсчитано, что этот фактор способствовал уменьшению валютных резервов РМ на $250 – 300 млн.

Второй фактор. Повлияла паника, спровоцированная военным конфликтом на Украине, что повлекло за собой массовую скупку валюты населением и экономическими агентами. С 24 февраля в течение первых пяти дней было куплено около $100 млн. Эта паника продлилась около трёх недель. Чтобы уменьшить её негативное влияние, НБМ продал около $250 млн.

Третий фактор. 2021 год характеризуется беспрецедентным ростом числа потребительских кредитов, большая часть которых вышла на валютный рынок. Вместе с тем Молдова в прошлом году столкнулась с годовой инфляцией почти в 14%, что является самым высоким показателем за 20 лет. Чтобы уменьшить отрицательное воздействие на валютный рынок из-за кредитного потребления, а также снизить влияние импортируемой инфляции, в марте 2021 года Нацбанк начал проводить небольшие интервенции на валютном рынке. Таким образом он обеспечил стабильность обменного курса. Более того, сейчас аграрии официально призывают Национальный банк повлиять на валютный рынок, чтобы укрепить лей и снизить беспрецедентный рост цен на удобрения и нефтепродукты. Около $100 млн было использовано НБМ для борьбы с растущей инфляцией, вызванной импортируемой инфляцией. Отметим, что НБМ продал не менее $750 млн, а валютные резервы сократились на $652 млн. Как такое возможно? Здесь нужно ответить на один вопрос: было ли у нас сокращение валютных резервов? Как ни странно, ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Как я уже упоминал, НБМ начал интервенции на валютном рынке в марте 2021 года, когда валютные резервы страны составляли $3764 млн. С тех пор Нацбанк продал не менее $750 млн, а валютные резервы сократились всего на $343 млн. Возникает закономерный вопрос: а где ещё были взяты около $400 млн? И вот тут возникает четвёртый фактор, который снизил негативное влияние энергетического кризиса, паники, вызванной военным конфликтом на Украине и ростом цен.

Четвёртый фактор, который помог РМ в этот период, была финансовая поддержка внешних партнёров. Деньги МВФ в виде кредитов и Европейской комиссии в виде грантов уменьшили влияние кризиса. Из общей суммы интервенций на сумму не менее $750 млн НБМ внёс 40 – 45% собственных резервов. Остальное было покрыто деньгами, полученными от партнёров по развитию. Октябрьский максимум 2021 года в размере $4073 млн следует рассматривать как акцию по сбору средств от партнёров по развитию в преддверии кризиса. Более того, ЕС решил выделить РМ ещё €150 млн – деньги, которые вернут валютные резервы нашей страны к ситуации марта 2021 года. Благодаря поддержке, оказываемой партнёрами по развитию Республике Молдова, мы сможем покрыть все последствия кризиса, не затрагивая наши валютные резервы.

Вячеслав Ионицэ,

эксперт по экономической политике IDIS «Viitorul»

Подготовила Любовь Чегаровская