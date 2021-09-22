На Чеканах ведётся активная работа по ремонту дворов домов

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В секторе Чеканы продолжается ремонт дворов домов и подъездных дорог к учебным заведениям согласно муниципальной программе.

Так, в двух дворах многоквартирных домов работы завершены. Речь о дворах по адресам Мирча чел Бэтрын, 29/1, 29/2, 29/3 и И. Виеру, 5/3, 5/6. Проведенные работы включали в себя замену бордюров, восстановление тротуаров и въездов во дворы, а также обустройство парковочных мест. В настоящее время ведутся работы по асфальтированию двора, обустройству детской площадки и фитнес-площадки, а также по благоустройству зеленой зоны по адресу Н. М. Спэтару, 23.

Также в процессе благоустройства находятся дворы по адресам П. Заднипру 10, 12 – Мирча чел Бэтрын, 10, связывающие 3 учебных заведения – лицеи «Гаудеамус», «Дачия» и «Оризонт». В этой зоне планируется благоустройство въезда с ул. Джинта Латинэ, 17, где будут обустроены парковочные места.

Также во дворах по адресам Джинта Латинэ, 21, 21/1, 21/2, 23 – Н. М. Спэтару, 1 снят старый асфальт. Вскоре начнутся работы во дворах по адресам Волунтарилор, 10, 12.

Параллельно с ремонтом дворов в секторе Чеканы проводится текущий ремонт дорог и тротуаров. На это выделено 6 млн леев.

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