На Чеканах проходит двухдневная ярмарка с участием местных производителей

На Чеканах проходит двухдневная ярмарка с участием местных производителей

На протяжении двух дней в столичном секторе Чеканы, на аллее на пересечении бульвара Мирча чел Бэтрын и улицы Петру Заднипру, будет проходить ярмарка.

Как рассказал генеральный примар Кишинева Ион Чебан, в ней принимают участие 30 производителей.

– Мы поощряем такие мероприятия, направленные на продвижение местных производителей, а также на реализацию местной продукции. Организация ярмарок происходит все чаще и чаще во всех секторах столицы, – заметил градоначальник.

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