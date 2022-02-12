На Чеканах проходит двухдневная ярмарка с участием местных производителей

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На протяжении двух дней в столичном секторе Чеканы, на аллее на пересечении бульвара Мирча чел Бэтрын и улицы Петру Заднипру, будет проходить ярмарка.

Как рассказал генеральный примар Кишинева Ион Чебан, в ней принимают участие 30 производителей.

– Мы поощряем такие мероприятия, направленные на продвижение местных производителей, а также на реализацию местной продукции. Организация ярмарок происходит все чаще и чаще во всех секторах столицы, – заметил градоначальник.

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