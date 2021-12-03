На Чеканах продолжаются работы по восстановлению тротуаров

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Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, на улице Игоря Виеру, на отрезке от улицы Михаила Садовяну до бульвара Мирча чел Бэтрын, началось снятие старого асфальта. Тротуар будет отремонтирован по обе стороны дороги.

На пересечении улиц Марии Драган и Чеканской тротуары делаются с нуля. На последней дорожные рабочие занимаются наиболее повреждёнными участками и теми, где тротуар отсутствует вовсе. Ранее на этой же улице, после перекрёстка с улицей Вадул-луй-Водэ, ремонтировали другую часть тротуара. А недавно были завершены работы на участке тротуара на улице Алеку Руссо, между улицами Николая Димо и Михаила Садовяну.

Работы по восстановлению тротуара ведутся со стороны улицы Михаила Садовяну на участке от улицы Джинта Латинэ до улицы Алеку Руссо, а также на улице Киевской, на участке от улицы Алеку Руссо до улицы Тудора Владимиреску в обоих направлениях.

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