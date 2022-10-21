На Чеканах появилась новая благоустроенная зона отдыха

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Речь идет о территории между домами по адресам ул. Чеканы, 12 и ул. Мария Драган, 30/3, 30/8, 30/9.

Так, здесь были восстановлены 2 лестницы, ведущие к участку, в том числе для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и несколько пешеходных дорожек. Также были обустроены баскетбольная площадка и две спортивные площадки, в том числе для пожилых людей, теннисный стол, стол для армрестлинга, детская площадка и качели.

Кроме того, были обустроены зелёные зоны, парковочные места и установлена уличная мебель. В дальнейшем планируется установить фитнес-площадку и воркаут площадку.

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