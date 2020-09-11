В столице по горячим следам поймали карманницу, орудовавшую на рынке (ВИДЕО)

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33-летняя женщина совершила кражу 6 сентября на рынке, расположенном на улице Джинта Латинэ в секторе Чеканы.

По данным пресс-службы столичной полиции, она незаметно вытащила из сумки 22-летней покупательницы кошелёк, в котором находились деньги и документы. Ущерб составил 500 леев.

В результате розыскных мероприятий преступницу задержали по горячим следам и доставили в полицейский участок, где она признала свою вину. Примечательно, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Возбуждено уголовное дело. Карманнице грозит штраф в размере до 42 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 2 лет лишения свободы.

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