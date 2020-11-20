На Чеканах ожидаются отключения света

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в пятницу, 20 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

ул. Кэрэмидарилор 40-46, Узинелор 69-135, 84, 162, 999 – с 09:00 до 16:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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