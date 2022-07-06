На Чеканах осуществляются десятки инфраструктурных проектов

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Вице-примар Кишинёва Илие Чебан, ответственные лица из претуры сектора Чеканы вместе с руководителями Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, МП EXDRUPO и МП “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” проверили, как идут работы в рамках реализуемых в секторе Чеканы проектов.

Так, завершён ремонт тротуаров на ул. М. Садовяну и въездов во дворы на отрезке от ул. А Руссо до ул. П. Заднипру. Далее будут благоустроены зелёные насаждения.

Завершается ремонт аллеи на ул. М. Садовяну, на отрезке от ул. А Руссо до ул. И. Виеру. На сегодняшний день здесь обустроены парковочные места, уложена плитка на пешеходной аллее, установлена система общественного освещения. Далее будет установлена уличная мебель и отремонтированы въезды во дворы.

Также работы ведутся в верхней части Школьной аллеи (от ул. П. Заднипру до И. Виеру). Работы включают в себя ремонт аллеи и лестниц к многоквартирным домам, установку детской площадки, двух шахматных столов и уличной мебели, монтаж системы общественного освещения, реабилитацию инфраструктуры для отвода дождевой воды, обустройство зелёной зоны. Ремонтируется и нижняя часть Школьной аллеи: там снимают старый асфальт и устанавливают новый бордюр.

Тротуары на бул. Мирча чел Бэтрын отремонтированы с обеих сторон, по частям, чтобы не мешать доступу пешеходов. Сейчас работы ведутся на отрезке от улицы И. Думенюк до ул. И. Виеру и от ул. А. Руссо до ул. П. Заднипру.

В пешеходной части уложена плитка, обустроены парковочные места, благоустроены подъезды к многоквартирным домам, установлена система освещения. В завершение будет установлена городская мебель, шахматные столы, площадки для отдыха, в том числе места, где дети смогут рисовать мелом.

Муниципалитет просит экономических агентов, осуществляющих деятельность на бул. Мирча чел Бэтрын, обустраивать прилегающую территорию и фасады зданий, а также содержать их в чистоте.

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