На Чеканах на “зебре” сбили 60-летнюю женщину

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Авария произошла вчера на бульваре Мирча чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы. 60-летнюю пострадавшую госпитализировали после того, как её сбила машина на пешеходном переходе.

По данным полиции, передаёт publika.md, за рулём находился 27-летний мужчина. В результате удара женщина получила множественные травмы и была доставлена в больницу.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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