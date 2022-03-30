На улице Марии Драган на Чеканах ремонтируют тротуары (ФОТО)

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Начаты работы по асфальтированию тротуаров на улице Марии Драган, на отрезке от улицы Вадул-луй-Водэ до улицы Чеканской.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что ранее здесь были проведены работы по укладке гравия и установке бордюров.

– Кроме того, на следующей неделе начинается асфальтирование тротуаров на улице Игоря Виеру, на отрезке от улицы М. Садовяну до бульвара Мирча чел Бэтрын. На участке проведена вся необходимая подготовка, – рассказал Чебан.

Также в секторе Чеканы ведутся работы по обустройству аллеи школьников в верхней части бульвара Мирча чел Бэтрын. В настоящее время здесь ремонтируют лестницу, соединяющую многоквартирные дома с лицеем «Константин Негруцци» и детским садом №188. Кроме того, осуществляется ремонт тротуара на чётной стороне бульвара Мирча чел Бэтрын, от улицы П. Заднипру до улицы Джинта Латинэ.

Проект, предусматривающий полную реабилитацию тротуаров на бульваре Мирча чел Бэтрын, будет реализован в течение трёх лет.

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