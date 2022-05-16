На Чеканах легковушка “поцеловалась” с троллейбусом. Пострадал пассажир автомобиля

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ДТП произошло вчера вечером на улице Узинелор. Легковая машина столкнулась лоб в лоб с троллейбусом.

По данным полиции, за рулём автомобиля находился 44-летний водитель. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу, пишет echipa.md.

Пассажир Skoda получил переломы рёбер, его доставили в больницу. Находившиеся в салоне троллейбуса граждане не пострадали.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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