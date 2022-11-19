На Чеканах и в некоторых пригородах в эту субботу ожидаются отключения света

0

Поставщик услуги сообщает, что 19 ноября будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

ул. М. Садовяну, 42/3 – с 09:10 до 15:00.

с. Бунець, ул. Бунець, Лаванда, Штефан чел Маре, В. Микле – с 09:10 до 15:00.

с. Тогатин, ул. Тогатин, 143, 999, 9999 – с 09:10 до 15:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Ставчены, 999, 9004 – с 09:10 до 15:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.