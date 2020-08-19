На Чеканах и в некоторых пригородах не будет воды

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На некоторых улицах в секторе Чеканы в четверг и пятницу с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды.

Речь идёт об улицах Избаш, Тырговиште, Вадул-луй-Водэ, 105-125, 166-178, Колоница, пер. Колоница, Арионешть, Х. Бужор, Алчедар.

По данным поставщика, с 09:10 до 14:00 в четверг также будет приостановлена подача воды в Тогатино и Колонице. Отключения связаны с выполнением запланированных работ.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в центральную диспетчерскую службу по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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