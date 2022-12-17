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С 17 декабря по 15 января на Чеканах и Ботанике будут организованы рождественские ярмарки. Кроме того, в субботу на Буюканах традиционно пройдёт ярмарка местной продукции. Об этом сообщили в примарии муниципия Кишинёв.

Приобрести отечественную продукцию на ярмарках можно по указанным ниже адресам.

Буюканы:

На территории, прилегающей к зданию “Кеntford”, бул. Штефана чел Маре, 202, в субботу, 17 декабря, состоится ярмарка “EcoLocal”. На ней будут представлены экологические продовольственные и непродовольственные товары местного производителя.

Ботаника:

В период с 17 декабря 2022 по 15 января 2023 года по бул. Дачия, 21/1, будет проходить рождественская ярмарка и ярмарка местных производителей.

Чеканы:

В период с 17 декабря по 15 января по бул. Мирча чел Бэтрын (угол П. Заднипру и угол И. Виеру) будет проходить рождественская ярмарка и ярмарка местных производителей.

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