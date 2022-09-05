(ОБНОВЛЕНО) На Центральном рынке в столице вспыхнул пожар (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО) На Центральном рынке в столице вспыхнул пожар (ВИДЕО)

Звонок в службу 112 поступил в 15.38.

(ОБНОВЛЕНО 16.53) Согласно предварительным данным, на территории Центрального рынка загорелся склад с хозтоварами. На место ЧП прибыли 9 пожарных расчетов. ГИЧС сообщает, что огонь охватил порядка 1200 кв.м. Пожар был локализован в 16.18.

Над ликвидацией возгорания работают 38 сотрудников ГИЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

Причина и обстоятельства инцидента выясняются, передаёт unimedia.info.

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