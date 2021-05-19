На Центральном рынке в столице открылся прививочный пункт

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В приоритете – вакцинация работников МП “Центральный рынок”. Также прививку смогут получить все желающие. Для этого надо всего лишь иметь при себе удостоверение личности.

Прививочный центр открыт в самом центре рынка на первом этаже коммерческого центра “Central”. Помещение было предоставлено в безвозмездное пользование компанией SRL “Alex-Neosim”. Пункт вакцинации будет работать с 10.00 до 18.00. Процесс вакцинации будет проводиться врачами Территориального медицинского объединения сектора Центр (поликлиника №1).

– В настоящее время основным приоритетом является вакцинация населения. Вакцин достаточно, они доступны всем гражданам. Мы призываем всех граждан делать прививку от коронавируса, – говорится в сообщении руководства МП “Центральный рынок”.

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