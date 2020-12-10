На Центральном рынке открыли новый павильон: посетители в восторге (ФОТО)

На Центральном рынке открыли новый павильон: посетители в восторге (ФОТО)

Новый павильон с овощами и фруктами открыли на Центральном рынке. Посетители и пользователи соцсетей приятно удивлены тем, как его оснастили. 

Снимки появились на официальной странице рынка в Facebook. Восхищенные комментарии не заставили себя ждать.

– “Браво!”, “Красиво!”, “Супер!”, – пишут они. 

Павильон расположен у входа на рынок со стороны фабрики “Ионел”.

Напомним, по инициативе Иона Чебана была начата модернизация Центрального рынка Кишинёва.

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