На Центральном рынке Кишинёва может появиться парковка на 380 мест

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Примария Кишинёва призывает горожан высказать свое мнение по поводу строительства многофункционального объекта с многоэтажной парковкой и торговыми площадями по адресу Митрополит Варлаам, 63, на территории МП “Центральный рынок”.

По словам генерального примара Иона Чебана, проект предусматривает рациональное использование территории путём переобустройства существующих пространств, что позволит создать лучшие условия для продавцов и покупателей.

Все, кто работает сейчас в ремесленном секторе, сохранят свои места в новом коммерческом корпусе, – уточнил Чебан.

В результате возведения капитального сооружения общая площадь автомобильной парковки составит 10000 м² (около 380 мест), из них подвал – 2000 м² (складские помещения), цокольный этаж – 2400 м² (600 мест), предназначенный для размещения модульных киосков и административного блока площадью 600 м².

Как отметил Чебан, информация о мнении граждан будет представлена Муниципальному совету Кишинёва вместе с проектом решения о внесении изменений в Концепцию модернизации МП “Центральный рынок”.

Принять участие в опросе можно по следующей ссылке: https://sondaj.chisinau.md/parcarea-piata-centrala/

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