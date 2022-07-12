На бульваре Ренаштерий меняют бордюры

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Как сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, далее будут отремонтированы проезжая часть и тротуары.

Речь идет о реабилитации около 1,6 км дороги на следующих участках: бул. Ренаштерий (мост) – ул. Киевская (круговая развязка на пересечении с ул. Алеку Руссо) и бул. Ренаштерий (круговая развязка) – ул. Богдан Воевод (круговая развязка на пересечении с ул. Флорилор).

Также одновременно будут ремонтироваться тротуары.

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