На бульваре Мирча чел Бэтрын ремонтируют тротуары

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Ремонтируются тротуары по обе стороны улицы, сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, в настоящее время рабочие демонтируют изношенный асфальт в верхней части бульвара, от ул. П. Заднипру до ул. И. Виеру. В то же время ведутся работы по установке новых бордюров и укладке тротуарной плитки. Также будут восстановлены ступени по адресу Мирча чел Бэтрын, 7 и 7/2.

Кроме того, ремонтируется тротуар в нижней части главного бульвара сектора Чеканы. В настоящее время в зоне ул. Мирча чел Бэтрын, 22 ведутся работы по установке бордюров и укладке тротуарного покрытия.

Далее последует укладка кабеля и установка столбов для системы освещения.

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