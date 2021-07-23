На бульваре Дечебал планируют реконструировать пешеходную зону

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Об этом сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

Проект разработан муниципальным предприятием «Chișinăuproiect» и предусматривает благоустройство 70 273 м2 на участке длиной в 2,5 км. Публичные слушания пройдут сегодня в 18:00 в претуре сектора Ботаника (ул. Теилор, 10).

Витнянский отметил, что в ближайшее время будет представлен проект реконструкции участка и по бульвару Дачия.

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