На бульваре Дачия тестируется современное энергоэффективное освещение

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На бульваре Дачия в столичном секторе Ботаника для проверки и тестирования были установлены 12 новых, энергоэффективных ламп, ещё 6 были установлены в пешеходной зоне.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, специалистам МП Lumteh предстоит решить, что лучше всего учесть при проектировании системы освещения на этой улице, которая является одной из важнейших транспортных артерий Кишинёва.

Кроме того, Lumteh проводит работы по модернизации и техническому обслуживанию системы уличного освещения: за последнюю неделю в городе и пригородах было отремонтировано около 200 ламп.

Также на прошлой неделе муниципальные службы Кишинёва осуществляли работы по ликвидации аварийных ситуаций на дорогах столицы. Работники MП Exdrupo заасфальтировали холодным асфальтом ямы, образовавшиеся на дорогах из-за низких температур и осадков. Такие работы были проведены на более чем 80 главных и второстепенных улицах Кишинёва.

Осуществлялась и уборка: удаление оставшегося противогололёдного материала, очистка ливневых стоков и ремонт решёток ливневой канализации. Также было установлено более 100 новых дорожных знаков.

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